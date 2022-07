La Salernitana prova ad accelerare per un'uscita. Il club campano ha praticamente definito il passaggio del difensore Luka Bogdan alla Ternana. Il croato si trasferirà in Umbria in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A mancare è solo l'accordo tra il calciatore e la società rossoverde, oggi ci sarà un contatto per chiudere.



Per Bogdan si tratterà di un ritorno a Terni, il calciatore si era infatti trasferito in prestito con diritto di riscatto nel gennaio scorso, ma a fine campionato (dopo 14 presenze racimolate) la società rossoverde aveva fatto decadere il diritto, per poi intavolare una nuova trattativa. Dopo Di Tacchio quindi un altro granata è prossimo al trasferimento alla corte di Lucarelli.