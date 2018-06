Per Alberto Grassi si potrebbe scatenare una vera e propria sta interna al campionato italiano. Il giocatore di proprietà del Napoli, che non verrà riscattato dalla Spal, è già seguito da Torino e Fiorentina. Secondo fiorentinanews.com, però, sull'ex Atalanta sarebbe piombato anche il Bologna, che vorrebbe sfruttare i buoni rapporti tra la dirigenza partenopea e quella felsinea per dare lo strappo decisivo nella corsa a Grassi.