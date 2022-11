Il Bologna si muove in vista del prossimo mercato di gennaio. Il patron Saputo ha dato l'ok a tre nuovi acquisti, a patto che si siano altrettante partenze. In uscita ci sono Sansone (in scadenza di contratto a giugno), Vignato (in prestito) e Kasius (nel mirino dell'Eintracht Francoforte). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata piacciono Karsdorp (Roma), Holm (Spezia), Toni Lato (Valencia) e Alfons Sampsted, 24enne islandese in scadenza di contratto a fine dicembre col Bodo.