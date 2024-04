Bologna a caccia dei nuovi Ferguson: occhi su Barron e Campbell in Scozia

21 minuti fa



Uno tira l'altro. Dopo l'arrivo di Lewis Ferguson, il Bologna studia nuovi colpi di mercato in Scozia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti del club rossoblù stanno seguendo due centrocampisti scozzesi in vista della prossima stagione: Connor Barron (classe 2002) dell'Aberdeen (seguito pure da Cagliari e Sassuolo) e Josh Campbell (classe 2000) dell'Hibernian.