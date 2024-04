Bologna, tegola Ferguson: lesione al crociato, stagione finita e niente Europei

I timori che avevano fatto seguito asono stati confermati: la stagione diè finita, l'infortunio al ginocchio destro è serio e costringerà il centrocampista all'intervento chirurgico. Stagione finita per il classe 1999 ma non solo: svanisce anche il sogno Europei in Germania.- Si attendevano gli esami strumentali odierni e il responso è stato negativo:, un problema che rende necessaria l'operazione all'articolazione. Lo ha reso noto il Bologna con una nota sul proprio sito ufficiale.

- Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero.- Il Bologna non ha specificato i tempi di recupero, ma per questo tipo di problematiche lo stop si prospetta di almeno 5-6 mesi.- La stagione di Ferguson con i rossoblù può considerarsi finita, ma non solo: il capitano rossoblù non potrà scendere in campo con la Scozia a EURO 2024. Per il suo rientro in campo appuntamento alle prime battute della prossima stagione.

- Nella stagione 2023/24 con il Bologna, Ferguson ha collezionato 33 presenze (31 in Serie A, 2 in Coppa Italia) realizzando 6 gol in campionato.