Il reparto degli esterni d'attacco in casa Bologna potrebbe presto essere stravolto con il futuro di Orsolini e Barrow in dubbio e un colpo prossimo ad essere chiuso dal Sud America. Si tratta secondo la Gazzetta dello Sport di Santiago Pierotti, esterno destro classe 2001 con scadenza contratto al 31 dicembre 2024 e con 3 gol in 21 presenze all'attivo in stagione.