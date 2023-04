Il Bologna vuole esercitare il diritto di riscatto per Nikola Moro, pagando 8,5 milioni di euro alla Dinamo Mosca. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dovrà attendere giugno-luglio per sapere cosa deciderà la Fifa riguardo al mercato dei club russi. In alternativa si tratta un rinnovo del prestito.



Intanto alla prossima prenseza per il difensore Stefan Posch (5 gol) scatterà l'obbligo di acquisto dall'Hoffenheim a 5 milioni di euro.