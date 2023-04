Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo contro l'Udinese: "È stata una buona partita, non so se è stata la migliore della mia gestione. Nel primo tempo abbiamo sofferto, potevamo sfruttare meglio le situazioni di gioco dopo le due reti di vantaggio. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, abbiamo preso in mano il controllo del gioco. In altre occasioni abbiamo fatto meglio di oggi"



"Siamo migliorati in concretezza, a questi livelli dobbiamo esserlo e sfruttare tutte le palle-gol che creiamo. Barrow è già ad un grandissimo livello. I campioni hanno continuità, Musa deve lavorare bene per entrare in campo al massimo livello".



"Come Luis Enrique e Guardiola, mi trovo meglio a giocare senza una punta di peso? Non credo, mi trovo bene con quelli che stanno bene al momento. Hanno tutti la possibilità di dimostrare il loro valore tutti i giorni. Oggi ha giocato Sansone perché sta bene, io sono qua per mettere in campo quelli in grado di garantire il risultato. Abbiamo affrontato le difficoltà come devono essere affrontate, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Vittoria giusta e di squadra, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi".