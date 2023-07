Importanti cambi di numerazione in casa Bologna, secondo Il Resto del Carlino, la maglia numero 10 da oggi è sarà sulle spalle di Marko Arnautovic, a testimonianza dell'importanza dell'austriaco all'interno della rosa di Thiago Motta.



E la maglia numero 9 che era di sua proprietà? Un po' come in una futuribile staffetta e passaggio di consegne in fatto di centralità nel progetto, passerà sulle spalle di Joshua Zirkzee, lasciando così da parte la vecchia numero 11.