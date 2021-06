I tifosi del Bologna temono che un buon campionato Europeo possa cambiare i piani di Marko Arnautovic, ma i dirigenti invece sono certi che niente cambierà nei piani del calciatore austriaco: Bigon e Sabatini sono sicuri che l'attaccante manterrà i patti col club rossoblu, ovvero la firma di un triennale da 2,7 milioni di euro. Al momento il procuratore sta trattando con lo Shanghai SIPG per avere il via libera gratuito e firmare a zero con gli emiliani, come riporta Il Corriere dello Sport.