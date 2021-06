Cominciano glie oltre l’, i tifosi rossoblù potranno guardare la crescita dei propri giocatori chiamati a giocare con la propria Nazionale a partire dal veteranofino ad arrivare al giovane. Resta il rammarico per la mancata presenza di un giocatore delnella rosa azzurra:e soprattuttosono stati nomi in lista fino all’ultimo ma le scelte delsi sono rivelate altre.Proprio, negli ultimi anni, ha avuto l’obiettivo primario di giocare questo: la sua mancata convocazione, dopo una stagione particolare, deve essere lo spinto per dare qualcosa di più nel prossimo campionato e tornare a fare la differenza. “La mia stagione non è stata sottotono. Ventuno gare da titolare e tredici subentrando dalla panchina. Che poimi abbia sostituito spesso, è un altro discorso. Quest'anno ho fatto sette gol e quattro assist. Se fossi stato al 100%…” – sono state le sue parole in una recente intervista – “Sono sempre stato uno dei pochi a dire che asto benissimo, e lo dirò fino all'ultimo. Se poi la società ha intenzione di vendermi ne parleremo, tuttavia siamo in totale sintonia. Ho un contratto fino al 2024”.E datutto fa pensare che il numero 7 rossoblù vestirà ancora la maglia del Bologna la prossima stagione, probabilmente da spalla adche lo stesso giocatore definisce “Il numero 9 che manca”. E sulla rivalità consi limita a dichiarare che i due “Sono giocatori completamente diversi”.Proprio il danese ha fatto il suo esordio nella gara di ieri tra, nel recupero di una gara che tutti noi ricorderemo per sempre per quanto successo ad. Il giocatore, dopo essersi accasciato improvvisamente a terra ed essere stato soccorso prontamente, ora è fuori pericolo. Un enorme spavento in una partita che ha sconvolto l’