Matchwinner contro il Brescia, il difensore del Bologna Mattia Bani parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Avevo segnato anche in B con il Brescia, mi porta bene (ride, ndr). Dobbiamo pensare di giornata in giornata, mancano dieci punti alla salvezza e poi vediamo. Il Brescia non ha mai tirato in porta, va bene così. Rete subita? Sappiamo che c'è qualcosa da migliorare, ma saremo soddisfatti a fine campionato".