Il Bologna è pronto a calare un tris sul mercato. In arrivo dall'Atalanta ci sono l'attaccante Barrow e il difensore Ibanez. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è fatta anche per il giovane talento Vignato del Chievo, pronto a prendere Millico dal Torino e Ogenda (ex PSG) dai romeni del Botosani. No al Besiktas per Santander.