Musa Barrow, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro la Lazio: “Noi vogliamo continuare a vincere ma sappiamo che non è facile con queste grandi squadre. Abbiamo fatto quanto chiesto dal mister, peccato non sia arrivato il gol. Cerchiamo nella prossima partita di vincere”.



AI TIFOSI - “Noi cerchiamo di dare il massimo e poi vediamo dove arriviamo. Siamo molto contenti, i tifosi tifano per noi”.