Niente Bologna per Zlatan Ibrahimovic. La conferma arriva da Riccardo Bigon, direttore sportivo del club emiliano, che ai microfoni di Radio 1 ha dichiarato: "Comprendo la suggestione medica, si tratta di un nome importantissimo e di alto livello. E' normale che faccia rumore, ma per noi non è una possibilità. Non c'è più alcun contratto reciproco. Lo scorso inverno si è sentito con mister Mihajlovic, poi ha fatto le sue scelte e da allora la vicenda non è più stata presa in considerazione".



SU ORSOLINI - "Nel calcio non si sa mai, ma non abbiamo necessità di svendere. Poi si sa, il mercato ha i suoi momenti: non si può mai dire cosa accadrà".