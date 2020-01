Il diretto sportivo del Bologna Bigon ha parlato a margine della conferenza stampa di prestazione di Musa Barrow, nuovo giocatore felsineo: “Medel e Denswil sono in fase di recupero, difficilmente saranno presenti contro la Spal”



SUL MERCATO – “Arriverà qualcuno solo se lasceremo andare giocatori che potranno dare una mano alla squadra anche in futuro. Se non succederà resteremo così, abbiamo un bel gruppo e in caso di infortuni faremo con quello che abbiamo a disposizione. Prestiti di sei mesi? Non escludo questa possibilità anche se non mi piace. Se potremo migliorare la rosa allora lo faremo”



SU DZEMAILI – “Ha chiesto la cessione attraverso il suo agente, se possiamo soddisfare le sue esigenze lo faremo. Siamo in attesa di offerte ufficiali”



SU DIJKS – “Sta recuperando bene, dovrebbe rientrare entro la fine di febbraio”.