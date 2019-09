Intervenuto a Radio Sportiva, il ds del Bologna Riccardo Bigon parla della visita a Mihajlovic: "La cosa più bella è come è andata, un gruppo di amici che va a trovare un amico che non sta bene, con grande spontaneità. Abbiamo voluto condividere la gioia per la vittoria contro il Brescia con il nostro allenatore. Programmi societari? La squadra è stata rafforzata mantenendo i migliori giocatori e offrendo qualche soluzione in più al mister. Saputo? Ogni mese è qui, sta molto vicino alla squadra: lo sentiamo tutti i giorni, è anche più presente di altri presidenti di Serie A. Orsolini? I meriti del mister nella sua crescita sono tanti, al di là della questione tattica. Lo ha aiutato anche dal punto di vista umano. Quando lo abbiamo scelto per sostituire Verdi ci abbiamo visto giusto, sta crescendo come è normale che sia".