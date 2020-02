Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Sky Sport del futuro di Riccardo Orsolini: "Juve? Leggo anche io in questi giorni questi rumors che mi danno un po’ fastidio più che altro per il ragazzo. Abbiamo una stagione lunga, siamo concentrati, vogliamo finirla bene, Riccardo vuole finirla bene, per l’Europeo al quale spera di partecipare e in primis per il Bologna. Restiamo concentrati su questa seconda parte di stagione al massimo, speriamo che faccia bene come sta facendo e poi vedremo. È del Bologna, non è sul mercato, non vedo perché parlarne. È un calciatore oltre che bravo un professionista".