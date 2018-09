Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Sky Sport nell'immediata vigilia della partita che i felsinei giocheranno contro l'Inter.



Queste le sue dichiarazioni: "Si lavora per continuare a oliare le richieste dell'allenatore: modulo nuovo, calciatori nuovi, ci vuole tempo per andare a regime. Ci vorrà tempo per vedere la squadra esprimersi al meglio e partite come quella di oggi sono importanti per farti capire nel rapporto con squadre forti a che livello siamo".