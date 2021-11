Bologna – Cagliari: 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 5’ st De Silvestri (B), 52' st Arnautovic (B).



Assist: 5' st Medel (B), 52' st Sansone (B).



Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg (27’ st Binks), Hickey; Soriano (41’ st Skov Olsen), Arnautovic; Barrow (27’ st Sansone). All. Mihajlovic.



Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa (43’ Pereiro), Carboni (24’ st Caceres), Godin, Lykogiannis; Nandez, Strootman (14’ st Bellanova), Deiola (24’ st Farias), Marin; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.



Arbitro: Massa di Imperia.



Ammoniti: 40’ pt Svanberg (B), 23’ st Joao Pedro (C), 25’ st Hickey (B), 46’ st Medel (B), 48' st Pavoletti (C).



Espulsi: 46’st Caceres (C).