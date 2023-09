La terza giornata di Serie A prosegue e dopo la vittoria del Milan - che ieri in serata ha superato la Roma portandosi in cima alla classifica - ora tocca alle altre. Alle 18.30 scendono in campo Bologna e Cagliari al Dall'Ara per provare a centrare i primi tre punti della stagione. La squadra di Thiago Motta arriva da un inizio incoraggiante, con due buone prestazioni contro Milan e soprattutto Juventus, ma ha raccolto soltanto un punto. Dall'altra parte il Cagliari neopromosso ha aperto la stagione con un pareggio con il Torino e una sconfitta all'Unipol Domus contro l'Inter. Alle 18.30 si parte.



FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Aebischer; Karlsson, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, makoumbou, Sulemana, Azzi; Petagna, Oristanio. All. Ranieri