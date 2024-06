Juventus-Allegri: ufficiale l'accordo per la risoluzione del contratto

AFP via Getty Images

. Il club torinese ha annunciato di aver trovato undell'ex allenatore bianconero, esonerato lo scorso 17 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa Italia vinta 1-0 contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma.- "di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva.La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale".

- Sabato scorso: un provvedimento non accettato dal tecnico toscano, che aveva preannunciato ricorso con tanto di richiesta danni al club. Poi è arrivato l'accordo di oggi, che scongiura una battaglia legale tra le parti.in totale: prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024 vincendo 5 Scudetti e altrettante Coppe Italia oltre a 3 Supercoppe italiane. Arrivando due volte in finale di Champions League, perse contro Barcellona e Real Madrid.. Da verificare la volontà dell'allenatore di accettare eventuali offerte dall'estero, come ad esempio dall'Arabia Saudita.

- Dopo il "traghettatore" Paolo Montero, andato in panchina nelle ultime due partire di campionato contro Bologna e Monza, nella prossima stagione. Il quale ha già annunciato l'addio al Bologna, che per sostituirlo punta su Vincenzo Italiano, ormai ex Fiorentina.