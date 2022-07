Al Bologna oggi è stato giorno di presentazione alla stampa per l'esterno sinistro Andrea Cambiaso, arrivato dalla Juventus in prestito secco: "Sono stato molto felice del trasferimento alla Juve. L'operazione è stata semplice con il Bologna, c'era interessamento già da prima, Bologna è una grande piazza e voglio affermarmi anche qui. L'idea di Allegri e della società era quella di mandarmi in prestito, quindi è stata una chiacchierata veloce".