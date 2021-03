: "Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, poi abbiamo cambiato modulo e giocatori e abbiamo vinto - ha detto l'allenatore rossoblù a SKy - Per quanto abbiamo fatto schifo nel primo tempo, siamo stati bravi nella ripresa; recuperando da 0-2 a 3-2 è merito dei ragazzi. Il problema è che non possiamo avere tutti questi alti e bassi, in settimana ho lavorato tanto sull'atteggiamento ma penso sia un problema di testa. Nel primo tempo abbiamo preso gol su due calci piazzati, ma siamo stati lenti e con poca cattiveria. Mi fa piacere che chi è entrato a fatto la differenza., manca loro la continuità: prima arriva e prima ne trarremo tutti vantaggio. Hanno qualità da vendere, quando giocano bene è una meraviglia".- ". Sapevo che facendo una rete sarebbe cambiata la gara, speravo di pareggiarla e abbiamo addirittura vinto. Rispetto alla gara con la Sampdoria ho cercato di cambiare il meno possibile, ma dopo una partita vinta dovrò pensare di cambiare diversi giocatori. Evidentemente il detto 'squadra che vince non si cambia' non vale per il Bologna.perché dopo due panchine mi sembrava giusto dargli un'opportunità. Dopo l'infortunio Sansone ha fatto due o tre partite bene, poi ha avuto una flessione e ora si sta riprendendo. Per me è importante che faccia la differenza quando è chiamato in causa. Visto come ha giocato Barrow forse era meglio far giocare Sansone dal primo minuto...