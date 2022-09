Thiago Motta è pronto a debuttare sulla panchina del Bologna. Sabato pomeriggio contro l'Empoli possibile difesa a quattro con Posch e Lucumì centrali, Medel avanzato nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Nel 4-2-3-1 spazio per Soriano e Orsolini o Vignato.



Soriano e Sansone sono in scadenza di contratto a fine stagione: possibile addio del secondo. A giugno 2024 vanno in scadenza Nicolas Dominguez (bisognerà capire quali e quante richieste arriveranno dopo il Mondiale con l'Argentina), Emanuel Vignato e Riccardo Orsolini: quest'ultimo non dovrebbe giocare dall'inizio anche perché non è al meglio della condizione fisica, ma potrebbe essere il primo a rinnovare il contratto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in società sono convinti che Orsolini possa diventare un asset da rivalutare.