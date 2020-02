BUON COMPLEANNO MISTER



Tanti auguri da tutta la famiglia Rossoblù



Guarda il video completo https://t.co/L5HMibXvKf#WeAreOne pic.twitter.com/n5lwb5EGC2 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) February 20, 2020

compie 51 anni e illo celebra. Per il tecnico serbo si tratta del primo compleanni dopo la malattia e il trapianto di midollo dello scorso 29 ottobre. Gli auguri arrivano attraverso un video che raccoglie i messaggi di calciatori, staff tecnico, massaggiatori, medici, dipendenti e dirigenti, a partire da patron: "Sono estremamente orgoglioso che tu sia il nostro allenatore. La determinazione che dimostri ogni singolo giorno è incredibile ed è qualcosa che tutti noi dobbiamo seguire. Auguri e come dico sempre, ti vogliamo in salute: la salute prima di tutto".