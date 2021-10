Tutto il Bologna con Sinisa Mihajlovic. Il patron Saputo ha incontrato tre volte l'allenatore, si è rasserenato ed è tornato in Canada. Il club si compatta: ha pagato solo Walter Sabatini, ora tocca alla squadra già a partire da domenica in casa contro la Lazio.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, restano i problemi della rosa: a metà campo gli uomini sono contati per il guaio fisico di Schouten, quando Sinisa si era raccomandato che gli prendessero almeno Matteo Ricci come alternativa dell’olandese, poi finito al Frosinone (a parametro zero) che gli ha riconosciuto 250 mila euro d'ingaggio.