Bologna in campo in vista del match contro l'Udinese. Questo il report ufficiale del club: "Sono ripresi questo pomeriggio a Casteldebole gli allenamenti della squadra agli ordini di Sinisa Mihajlovic, insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Attivazione fra palestra e campo, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Terapie e differenziato per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Gary Medel, Roberto Soriano, Nicola Sansone e Federico Santander".