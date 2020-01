Enrico De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Verona: "Sinisa? Non sappiamo di preciso, ma credo che ci sarà. Sarà difficile tenerlo a freno".



SUI NUOVI - "Devono avere le capacità di inserirsi in un gruppo già solido. La vecchia guardia sta aiutando i nuovi, abbiamo ragazzi con qualità tecniche ed umane, è importante".



SU DOMINGUEZ - "Sinisa scioglierà i dubbi oggi, ma i centrocampisti - escluso Medel - sono tutti disponibili. Può giocare da mediano, ma anche più avanti, può fare ambo le fasi".



SUI TANTI GOL SUBITI - "Serve coerenza nell'analisi, nelle ultime tre gare abbiamo rischiato pochissimo. Non è corretto soffermarsi solo sui gol subiti, siamo vicini all'equilibrio che cerchiamo".



SU BARROW - "Lo conoscevamo bene, può giocare da attaccante centrale o da esterno. Ci ha colpito per la mobilità e la tecnica in velocità. Sia lui che Dominguez sono a disposizione".



SU MIHAJLOVIC - "Ci ha insegnato ad essere sempre fiduciosi e a porci obiettivi. Il mister ci ha insegnato a non vergognarci delle nostre fragilità".