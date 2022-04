Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, 'titolare' sulla panchina del Bologna in queste settimane a causa dell'indisponibilità del mister serbo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese: "È stata decisamente una settimana positiva nella quale abbiamo sfruttato in allenamento l'energia scaturita dal momento positivo e dall'ultimo risultato. Nonostante il rammarico per i mancati tre punti contro la Juve, si respira un'atmosfera positiva, il gruppo è unito e coinvolto. Domani ci aspetta un'altra sfida tosta nella quale dovremo fare i conti con le assenze, ma il parco attaccanti e difensori che abbiamo si farà trovare pronto".