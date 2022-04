Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha commentato a DAZN il pari strappato sul campo del Milan: "Oggi dovevamo fornire una prova importante: non solo di carattere, ma anche piena di attenzione, concentrazione e leggerezza. Quando affronti squadre così forti devi avere la testa libera, altrimenti diventi una vittima sacrificale e noi non volevamo esserlo. Sinisa? Lui si è complimentato coi ragazzi, era molto orgoglioso. Noi proviamo a dargli una piccola soddisfazione in settimana, poi è lui che ci trasmette tanta determinazione, ci dà una certa positività. E siamo tutti felici La mancanza del gol? Io non ne farei un dramma, noi pensiamo sempre a mantenere una identità tattica e di gioco, poi quando non te l'aspetto inizi a sbloccarti. Sicuramente dobbiamo mettere in campo una leggerezza che in alcune gare ci è mancata. Per il resto dobbiamo sicuramente migliorare le scelte e metterci sempre la giusta cattiveria. Ma oggi ci siamo arrivati, abbiamo costruito bene e siamo fiduciosi".