"Due giorni fa non ci siamo nemmeno allenati per questo virus intestinale, poi i forfait di oggi. Sono stati i bravi Svanberg, Dominguez e Bardi ma questa è un'ulteriore dimostrazione che questo gruppo non vuole mollare di un centimetro e vuole restare attaccato ai risultati fino alla fine".



MIHAJLOVIC - "Sinisa avrebbe voluto un regalo per la pasqua ortodossa, ma ha comunque fatto i complimenti alla squadra per il complesso della partita. Nessuno ha cercato alibi, volevano tutti portare a casa la partita".



SANSONE - "Siamo tutti contenti per lui. E' reduce dal virus intestinale quindi è stato bravo a stare concentrato nonostante tutto in settimana. Siamo anche contenti per Hickey e vista l'assenza di Arnautovic credo che abbiamo affrontato bene la situazione sotto porta".