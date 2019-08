Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani tra il Bologna e la Spal: “Difficile dire se Medel possa giocare già domani. È un acquisto importante che ci aiuta a colmare quel buco che avevamo a centrocampo e può rivelarsi fondamentale come ogni elemento della nostra rosa. Schouten è un centrocampista con delle caratteristiche che ci mancavano: onestamente è presto per dire chi giocherà titolare, bisogna vedere come maturano certi meccanismi e certe alchimie. Dijks non è ancora incisivo come l’anno scorso perché siamo all’inizio e deve trovare ancora la sua quadra ideale. Mihajlovic? Io penso che ognuno dentro di sé abbia delle sensazioni e delle emozioni forti. La risposta per gestirle deriva dalla concentrazione sui propri obiettivi, ora dopo ora e giorno dopo giorno. Focalizzarci sul lavoro è il miglior modo di rispettare il mister”.