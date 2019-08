Sinisa Mihajlovic l'aveva promesso, e ha mantenuto la parola data: domenica scorsa, all'esordio stagionale contro il Verona, si è presentato in panchina, sorprendendo tutti. Lunedì, invece, ecco le parole del prof. Cavo, primario di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna: "Quello di Verona non è un episodio isolato".



Tanto che, in vista della sfida di venerdì sera contro la Spal, Sinisa è pronto a tornare nuovamente in panchina. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come nella giornata di oggi - se gli esami e i valori continueranno a dare buone risposte - il serbo verrà dimesso dal Sant'Orsola di Bologna, respirando aria nuova per dieci giorni. In seguito, il via del secondo ciclo di cure.