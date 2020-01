Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, parla a Sky Sport al termine del match vinto dai felsinei contro la Spal: "Dobbiamo dare più continuità sulle prestazioni, poi guarderemo la classifica. La società, di concerto con il mister, ha deciso di puntare su un buon mix tra giovani ed esperti. Mihajlovic nel primo tempo era in tribuna per la pioggia, nella ripresa è tornato in campo appena la pioggia è stata meno intensa. Barrow? Ha sempre un gesto tecnico efficace, Mihajlovic aveva profetizzato il gol, ha indovinato".