Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic al Bologna, parla a Dazn dopo il pareggio in casa della Roma: "Le parole di Mourinho? Non commento le sue parole, dico che noi abbiamo fatto una partita seria e importante, dico che bisogna sottolineare questo".



LA PARTITA - "La Roma ha un baricentro alto, dovevamo cercare l’appoggio dietro e le giocate in profondità, abbiamo giocato bene perché la Roma vuole controllare il gioco, se avessimo trovato l’uomo libero potevamo metterli in difficoltà e lo abbiamo fatto bene".



MANCATI GLI INSERIMENTI - "I centrocampisti fanno un lavoro dispendioso, non è facile pressare sempre. Nel corso della gara ci garantiscono certi inserimenti, poi tocca anche agli esterni attaccare la profondità, servirebbe maggior cinismo dagli attaccanti. Considerando l’impegno, possiamo aspettarci una non grandissima lucidità".



COME SI RIEMPIE IL VUOTO DI MIHAJLOVIC - "Serve responsabilità e ce le siamo assunte da diversi anni. Questo gruppo è cresciuto con valori importanti, il mister è sempre accanto a noi. Questo è un punto di vista intimo ed emotivo, sono ragazzi con le spalle larghe. Stiamo portando avanti un buon lavoro, manteniamo la nostra rotta senza problemi e questo penso sia il modo migliore per rispettare il momento del mister".