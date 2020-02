Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, ha commentato la sconfitta di oggi del Bologna sul campo della Lazio: "Gli episodi di sicuro non ci hanno aiutato. La Lazio è partita meglio di noi, non si deve concedere così tanto nei primi minuti, poi ci siamo tranquillizzati e abbiamo ritrovato le giuste distanze. Nelle situazioni in cui potevamo riaprire la partita non siamo stati nè bravi nè fortunati a trovare il gol. Le due reti annullate? In era pre-Var questi gol sarebbero stati assegnati entrambi, è una beffa. Ma ci dispiace di più l’ammonizione dei nostri tre diffidati che salteranno la Juventus, dal numero di cartellini gialli che subiamo sembra che il Bologna sia la squadra più cattiva in circolazione ma non è così e lo sappiamo