Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, commenta la sconfitta per 3-0 in casa nell'anticipo di campionato con il Genoa: "Si tratta di una partita storta, abbiamo capito che abbiamo ancora bisogno di farci un po' le ossa e contestualizzare con umiltà ciò che non è andato. Sicuramente è mancata lucidità nella gestione dei momenti della gara, un po' di attenzione nel finale del primo tempo: ad esempio non avremmo dovuto prendere lo 0-2 in quel modo".