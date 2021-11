Il terzino Lorenzo De Silvestri ha parlato della vittoria del Bologna contro il Cagliari a Dazn: “Questo è un movimento che abbiamo provato in allenamento, l’inserimento è stato giusto, Marko ha fatto un gran movimento e sono stato bravo a calciarla in quel modo. Dedica? È per Margherita, mia nipote, uno splendido regalo che ci ha regalato mia sorella. Il mister ci ha chiesto di essere pazienti perché l’azione da gol sarebbe arrivata. Ci prendiamo questi tre punti contro una squadra che era ben messa in campo. Ora dobbiamo però pensare a Genova dove ci attende un'altra sfida importante e complicata".



Ha la fascia al braccio e ha dovuto fare da paciere nel finale

"Vuol dire che ho ormai una certa età. Il capitano deve prendersi certe responsabilità. Ma in squadra ci sono tanti leader ed è un punto di forza".



Cosa ha detto a Mazzarri?

"L’ho salutato, nei tre anni di Torino mi ha insegnato tantissimo e mi spiace aver segnato contro la sua squadra, ma ho bellissimi ricordi della nostra esperienza in granata



Poi a Sky: "​Questa partita era importante sia per noi che per loro, Caceres e Dominguez si sono chiariti dopo la rissa che si è accesa nel finale. Lotteremo fino alla fine per restare nella parte sinistra della classifica: il nostro obiettivo è quello di fare un campionato di alto livello".