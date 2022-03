E' più grave del previsto l'infortunio di Lorenzo De Silvestri, che si era sottoposto a esami approfonditi dopo il risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il Bologna non avrà a disposizione l'esterno per le gare con Milan, Sampdoria e Juventus, come conferma una nota ufficiale del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane“. La speranza è quella di riaverlo il 24 aprile contro l'Udinese, o al massimo il 1° maggio con la Roma.