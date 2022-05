Lorenzo De Silvestri, giocatore del Bologna, si è presentato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo: "Sto ripercorrendo tutta la mia carriera e quanto fatto. Sono orgoglioso di me stesso, della mia famiglia e degli amici che ho avuto nel percorso. Io sono qui dopo tanti anni, mi godo questo sport, lo faccio con professionalità. Ogni anno che andrò avanti lo farò con questa mentalità”.



FUTURO - "Non lo so, mi godrò questo numero oggi e poi vedremo. Ragiono per obiettivi e in questo spero che anche la squadra faccia una buona partita”.