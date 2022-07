Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto in conferenza stampa per fare nuovamente il punto sul futuro di Marko Arnautovic: "Il confronto di ieri tra Sartori e il giocatore? Non è successo assolutamente nulla e non è assolutamente vero che Arnautovic ci abbia fatto la richiesta di essere ceduto. Ribadiamo che per noi si tratta di un calciatore al centro del progetto e incedibile".



Il centravanti della nazionale austriaca è uno dei nomi presi in considerazione dalla Juventus, insieme a quello di Alvaro Morata, come alternativa a Dusan Vlahovic, ma il club rossoblù sta provando a tenere duro e a far rispettare al calciatore il contratto in scadenza nel 2024 a 3 milioni di euro di ingaggio.