L'ultimo pass per la finale disi decide questa sera:si affrontano alle 21 al Santiago Bernabeu nella seconda semifinale di ritorno.Tutto è ancora aperto, la squadra di Thomas Tuchel e quella di Carlo Ancelotti sono in perfetta parità dopo il primo atto: si riparte dal 2-2 dell'andata in Baviera (Sané e Kane per i tedeschi, doppietta Vinicius Jr per gli spagnoli).Chi passerà il turno affronterà in finale (a Wembley sabato 1 giugno 2024, ore 21) il, che ha eliminato il PSG vincendo 1-0 entrambe le gare.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Real Madrid - Bayern in diretta su Amazon Prime Video

GUARDA SU PRIME VIDEO

- Ancelotti sceglie Nacho in difesa con Tchouameni a centrocampo, Camavinga parte dalla panchina. Davanti non si tocca il trio Rodrygo-Bellingham-Vinicius Jr. Per Tuchel ballottaggio tra De Ligt (favorito) e Kim, più Pavlovic di Goretzka, Ganbry verso una maglia dal 1' e Muller pronto a subentrare.: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.: in arrivo.