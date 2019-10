Il responsabile scouting del Bologna, Marco Di Vaio ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Tomi sta facendo bene, Skov Olsen ha talento, su Schouten ci sono aspettative: e allora dico Svanberg. Ha tanto per fare una grande carriera. Quanto ha di Milinkovic-Savic? Fisicamente è diventato una forza ed è anche più veloce. Tecnicamente vale, sta capendo che deve diventare più incisivo ed è intelligente".



"Parlo spesso con Destro. Quest’anno ha iniziato in maniera propositiva, ci sembra diverso, si sta giocando tanto, sa che è un anno diverso. Perché il futuro dipende solo da lui e nessun altro".



"Dominguez a gennaio? Se continua così, e sono andato a vederlo domenica scorsa, all’80% penso di sì, stante il fatto che decideranno il mister e Bigon anche in base agli equilibri della squadra".



"Arriverà pure un numero 9? Ne abbiamo tre, di punte. E la squadra non mi sembra faccia fatica ad essere pericolosa o a creare occasioni: a forza di arrivare lì, qualcosa succede... Comunque di quel che decideremo per gennaio ne parleranno Sabatini e Bigon con Mihajlovic".