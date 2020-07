E' brasiliano, ma gioca un calcio europeo. Leadership e regia, lì davanti alla difesa, con la maglia del Gremio tatuata sul corpo. Victor Bobsin, centrocampista classe 2000 del club di Porto Alegre, nazionale Under 20 verdeoro, ha visione di gioco europea, forza fisica e piedi brasiliani: ed è per questo che in Europa molti club si sono interessanti.



In Spagna Betis Siviglia e Villarreal, in Russia Krasnodar e Spartak Mosca, in Portogallo lo Sporting Braga, in Italia Udinese e Bologna. Ma non solo. E' freschissimo l'interesse del Bayer Leverkusen, che guarda spesso in Brasile, e con successo, per rinforzarsi: Juan ed Emerson in passato, Paulinho recentemente. Il prossimo può essere proprio Bobsin, campione del Sudamerica con il Brasile Under 17 tre anni fa, quando aveva attirato gli occhi di Barcellona e Borussia Dortmund. In scadenza nel 2021, Udinese e Bologna dovranno vedersela con tanti club europei. La corsa è appena iniziata.