Arrivato dall'Ostende in prestito con diritto di riscatto, Arthur Theate ha conquistato tutti a Bologna. E, come scrive il Corriere dello Sport, mentre il prezzo per il riscatto sale (da 5,5 a 5,6 milioni causa convocazione in nazionale, per la quale sarà 100mila euro a volta per le prime 5 chiamate), il centrale belga ha scelto i rossoblù per tre motivi: il sogno di giocare in Italia, l'insistenza degli osservatori felsinei che lo hanno seguito per un anno e mezzo e la stima di Sinisa Mihajlovic.