Bologna-Empoli (domenica 1 ottobre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta.



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli.