"Europa? Ora non ne parlo, vediamo dove saremo alla fine della partita di oggi", aveva dettotecnico del, a pochi minuti dall'inizio della gara con l'Atalanta. Cento giri d'orologio dopo, più o meno, la sua squadra si trova ad, impegnata stasera in casa della Lazio in attesa della decisione definitiva sui 15 punti di penalizzazione in classifica. Quindi, un dato al momento volatile. Ne prendiamo in esame altri due:, battuta oggi col punteggio di 0-2 a Bergamo, reti di Sansone e Orsolini, si trova, eda quando siede sulla panchina rossoblù (2-0 al Lecce all'11esima giornata),48, 43 e 36. Stiamo parlando di bencomincia ad essere davvero un bell'indizio sulla bontà del lavoro dell'italo-brasiliano dopo qualche settimana di ambientamento.Punti tanti, quindi, ma punte... poche: fin dai tempi del, anno 2019,non hanno trovato con Motta il giusto ritmo, chiudendo rispettivamente a 2 e 0 reti sotto la guida dell'ex numero 10 della Nazionale, che preferiva affidarsi all'eterno; non è andata meglio a Mbala, bomber dello Spezia che oggi sta facendo il bello e il cattivo tempo ma che nella scorsa stagione, con Motta, ha fatto, culminando con il grottescoe del cambio immediato contro l'Inter. Giocavano Gyasi, Agudelo, Strelec, Verde e Antiste in avanti. E col Bologna? Unsontuoso in avvio di stagione con Mihajlovic è stato lentamente accantonato per via di infortuni e scelte tecniche a vantaggio ora di Sansone, esterno, ora di Barrow, mai una punta centrale di ruolo.rimane un'alternativa, di fatto la prima punta più impiegata da Motta nella sua ancora giovane carriera rimane il deludente sopracitato Nzola con 22 gettoni.Il collegamento con l'Inter viene quasi spontaneo:, che sta letteralmente affossando Inzaghi. In realtà,, come confermato dallo stesso agente, Alessandro Canovi. Motta è concentratissimo sul suo presente al Dall'Ara, senza distrazioni o clausole rescissorie sul suo contratto che. Il tema della clausola potrebbe tornare di attualità qualora il tecnico decidesse di prolungare, in modo tale da potersi liberare facilmente una volta che avrà ritenuto terminato il proprio percorso in Emilia.(sarebbe un ritorno, ha allenato le giovanili come prima esperienza dopo il ritiro)