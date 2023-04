(almeno finora, perché sembra che il peggio debba ancora venire) a Salerno. Proprio dove la sua squadra aveva toccato l'apice alla fine del 2021, quando il netto successo per 5-0 era arrivato dopo una serie di altre vittorie in crescendo contro Napoli (3-2), Venezia (2-0), Spezia (2-0), Roma (3-0) e Cagliari (4-0). Quella Inter vinceva e giocava benissimo, divertendo e divertendosi. Ma ora non c'è più ed è solo un ricordo.L'allenatore è il responsabile tecnico della squadra e evidentemente ha le sue colpe. Col passare del tempo i soliti problemi non trovano soluzione, anzi ne nascono sempre di nuovi. Altrettanto lampanti sono le responsabilità (in ordine crescente) da parte di dirigenza, calciatori e proprietà. Ma tanto alla fineper la seconda volta in questa stagione e sempre a Lisbona è pronto a rialzarsi subito contro l'Inter martedì sera. Quando in contemporanea si giocheràin vista del ritorno di mercoledì 19 aprile a San Siro,, che ne "toppava" pure in maglia nerazzurra. Quando non si vince niente, i tifosi ricordano più le cose negative di quelle positive, come ad esempio i suoi 31 assist. Allora i suoi traversoni errati finivano in tribuna, invece ieri il pallone si è insaccato sotto all'incrocio dei pali. Dall'altra parteLa sfortuna è una giustificazione insufficiente. Come la stagione dell'Inter, che si sta trasformando da sogno a un grande incubo.