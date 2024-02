Bologna, Fabbian ancora in gol: come funziona la recompra dell'Inter

L'Inter nel corso dell'ultima estate di calciomercato ha ceduto a titolo definitivo al Bologna il centrocampista classe 2003 Giovanni Fabbian. L'ex Primavera sta crescendo sempre più anche alla corte di Thiago Motta e contro il Verona, partendo da titolare, ha trovato il suo 4° gol stagionale.



Il club nerazzurro ha ottenuto, al momento della cessione un diritto di riacquisto con il club emiliano alla cifra prefissata di 12 milioni di euro da esercitare nel 2025. Una cifra che, di giornata in giornata sembra sempre più realistica nonostante le critiche estive.



Ma cosa accadrebbe in caso di offerta ricevuta dal Bologna in estate? Il club emiliano potrebbe informare l'Inter, ma sarebbe il club nerazzurro ad avere l'ultima parola e potrebbe anche semplicemente opporsi alla cessione bloccando ogni discorso fino al 2025.